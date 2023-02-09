Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinden yönettiği deprem çalışmalarını dün sabah saatleri itibarıyla bizzat depremin yaşandığı noktadan yönetmek ve incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok il ve noktada incelemelerde bulunan Erdoğan depremin bilançosu ve atılacak adımlara ilişkin sık sık açıklamalarda bulunurken Hatay, Malatya, Gaziantep gibi birçok depremzede ilimizdeki son durumu da bizzat açıkladı. Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri için 21 bin personeli görevlendirdiğini belirten Erdoğan yaraların hızla sarılacağını belirtti.