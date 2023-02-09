Türkiye 4 koldan yaralarını sarıyor! 113 bin personel sahada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu artıyor. AFAD 7.35 itibarıyla depremdeki son durumu açıkladı. AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinden yönettiği deprem çalışmalarını dün sabah saatleri itibarıyla bizzat depremin yaşandığı noktadan yönetmek ve incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok il ve noktada incelemelerde bulunan Erdoğan depremin bilançosu ve atılacak adımlara ilişkin sık sık açıklamalarda bulunurken Hatay, Malatya, Gaziantep gibi birçok depremzede ilimizdeki son durumu da bizzat açıkladı. Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri için 21 bin personeli görevlendirdiğini belirten Erdoğan yaraların hızla sarılacağını belirtti.
Başkan Erdoğan dün deprem bölgesinde indiği andan itibaren birçok depremzede ile görüştü, Depremin etkilediği ve çalışmaların yoğunlaştığı çok sayıda noktada incelemede bulundu. İlk olarak atılacak 3 hızlı adımdan, 10 bin TL acil ihtiyaç desteğinden, konut edindirme çalışmalarının hızla başlayacağından ve çadırda kalmak istemeyenler için Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz otel konaklama imkanı sağlandığından söz etti.