Sanayicilerden yardım seferberliği!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; depremin ilk saatlerinde oluşturulan ve 24 saat esaslı çalışan kriz masası, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kurumlarla, yerli, yabancı üreticilerle temasa geçiyor. Bakan Varank'ın talimatıyla kurulan kriz masasında bakan yardımcılarının koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ile bakanlık yöneticileri yer alıyor. Kriz masası öncelikli olarak afet bölgesine yakın OSB'ler ve iş insanlarıyla irtibata geçti. Bu sayede paket su, hazır gıda, battaniye, ısıtıcı, giyim, jeneratör, iş makinesi, konteyner, forklift, hijyen seti gibi acil malzemeler, deprem ilk saatlerinde bölgeye en yakın noktalardan yola çıktı.
300'ÜN ÜZERİNDE OTOBÜS İLE TIR HAZIR EDİLDİ
Kriz masası, depremin yaşandığı bölgede belediyeler ve sanayiciler arasında köprü kurarak çok sayıda mobil mutfak ve hazır yemek araçlarını ihtiyaç olan noktalara gönderdi. Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar uçaklarla sevk edildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'na (OSBÜK) bağlı OSB'lerin ayni ve nakdi yardımlarını da AFAD ve Kızılay'a yönlendiriyor. Türkiye'ye gelen yabancı ülke arama kurtarma ekipleri İstanbul'dan Adana Şakirpaşa Havalimanı'na ulaşırken Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Organize Sanayi Bölgesi ile il ve ilçe belediyelerinden 300'ün üzerinde otobüs ile TIR hazır edildi. Otobüsler yabancı personeli, TIR'lar da kurtarma ekipmanlarını havalimanından deprem bölgesine sevk etti.
38 ÜLKEDEN GELEN 2 BİN 201 YABANCI PERSONEL
Şu ana kadar, aralarında Azerbaycan, Rusya, Çin, İspanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Pakistan, Hindistan Tayvan, Avusturya, Malezya'ın da bulunduğu 38 ülkeden gelen 2 bin 201 yabancı personel ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaştırıldı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda AFAD ile Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi İl Müdürlüğü görevlileri iş birliğine gitti. Kurtarma ekipleri kabiliyet, ekipman ve yetkinliklerine göre sevk edildi.
KONTEYNERLER KURULACAK
Kriz masası, AFAD, KIZILAY ve diğer kurumların yeni ihtiyaçlarını bildirmelerinin hemen ardından istenilen malzemelerin üreticileriyle temasa geçti. Bu sayede tek seferde araç gereç ve ekipmana çok daha hızlı şekilde ulaşım sağlandı. Sadece Uşak Valiliği koordinasyonunda 1 milyon 122 bin 523 battaniye deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı. Battaniyelerin 703 bin 629 adedi, 153 araç ile deprem bölgesine gönderildi. Bunlardan 123 aracın taşıdığı battaniyeler, depremzedelere ulaştırıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonu ile deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda Konteyner Yaşam Merkezi kurulması çalışmalarına başlandı. Merkezde; içerisinde yatak, mutfak, duş ve tuvalet bulunan, ısıtma sistemi olan 21 metrekarelik konteynerler kurulacak.
Merkezde ayrıca, yemekhane, çocuk oyun parkı gibi sosyal bileşenler de yer alacak. Konteyner yaşam merkezinde 300 konteynerin konuşlandırılması planlanıyor. Üretimi tamamlanan konteynerler, ASO 2'nci ve 3'üncü OSB'de bulunan sahaya getirilmeye başlandı.