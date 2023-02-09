Sanayicilerden yardım seferberliği!





KONTEYNERLER KURULACAK



Kriz masası, AFAD, KIZILAY ve diğer kurumların yeni ihtiyaçlarını bildirmelerinin hemen ardından istenilen malzemelerin üreticileriyle temasa geçti. Bu sayede tek seferde araç gereç ve ekipmana çok daha hızlı şekilde ulaşım sağlandı. Sadece Uşak Valiliği koordinasyonunda 1 milyon 122 bin 523 battaniye deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı. Battaniyelerin 703 bin 629 adedi, 153 araç ile deprem bölgesine gönderildi. Bunlardan 123 aracın taşıdığı battaniyeler, depremzedelere ulaştırıldı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonu ile deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda Konteyner Yaşam Merkezi kurulması çalışmalarına başlandı. Merkezde; içerisinde yatak, mutfak, duş ve tuvalet bulunan, ısıtma sistemi olan 21 metrekarelik konteynerler kurulacak.



Merkezde ayrıca, yemekhane, çocuk oyun parkı gibi sosyal bileşenler de yer alacak. Konteyner yaşam merkezinde 300 konteynerin konuşlandırılması planlanıyor. Üretimi tamamlanan konteynerler, ASO 2'nci ve 3'üncü OSB'de bulunan sahaya getirilmeye başlandı.