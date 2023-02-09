Depremin etkilediği 5 ilde "tır ve konteyner eczaneler" kuruldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde, TEB bünyesindeki eczacılar da ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti için harekete geçti.

Bu kapsamda, TEB tarafından büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "tır eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Gönüllü olarak bölgeye giden eczacıların görev yaptığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanacak.