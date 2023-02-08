Rusya ve Myanmar nükleer enerjide iş birliği anlaşması imzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Rusya ve Myanmar arasında nükleer teknolojilerin kullanımına yönelik iş birliğini geliştirmek için hükümetlerarası anlaşma imzalandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, imza töreni Rosatom ve Myanmar Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak projesi olan Myanmar'ın Yangon kentindeki Nükleer Teknoloji Bilgi Merkezi'nde düzenlendi.

Nükleer Teknoloji Bilgi Merkezi, nükleer endüstrinin ilkeleri, nükleer enerji santrallerinin işletilmesi, nükleer teknolojilerin kullanıldığı nükleerle ilgili olmayan sektörler ve daha pek çok konuya ilişkin bilgilere erişim sağlayacak. Merkez, bilimsel eğitime olan ilgiyi arttıracak ve Myanmar'da nükleer endüstrinin geliştirilmesi için gerekli personel eğitimi sürecini geliştirecek. Söz konusu merkez, 6'sı yurtdışında olmak üzere Rosatom'un açtığı 25'inci merkez olacak.

Anlaşma çerçevesinde Rusya ve Myanmar, özellikle küçük nükleer güç santrallerinin hayata geçirilmesi konusunda iş birliği yapacak. Resmi imza töreninin ardından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Myanmar teknik üniversitelerinin öğrencilerine nükleer teknolojiler konusunda bir konferans verdi ve öğrencilerin sorularını cevapladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, bu yıl Rusya-Myanmar ilişkilerinin 75'inci yıldönümünün kutlandığını belirterek, "Ülkede yeni bir endüstrinin kurulması şüphesiz Myanmar'ın enerji sektörüne, endüstrisine ve ekonomisine fayda sağlayacaktır. Nükleer enerji, istikrarlı bir fiyatla sürekli ve güvenilir bir temiz enerji kaynağı sunmaktadır. Nükleer teknolojilerin kullanılmaya başlanması, fen bilimlerinin geliştirilmesi, eğitim ve yüksek nitelikli personel yetiştirilmesine büyük ivme kazandırılacağı anlamına gelmektedir. Myanmar'ın Rus nükleer teknolojisini tercih etmesini takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.