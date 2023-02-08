Deprem bölgesinde DUY kapsamındaki yükümlülükler 30 gün süreyle ertelendi

Deprem bölgesinde Elektrik Piyasası DUY kapsamındaki yükümlülükler 30 gün süreyle ertelendi.

EPİAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem neticesinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya illeri, meydana gelen depremden olumsuz etkilenmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 06.02.2023, 08.02.2023 tarihli ve E. 630516, E. 631245 sayılı yazılar ile bahse konu bölgede faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunan şirketler ile ilgili OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu ve şirket merkezi yukarıda belirtilen illerde olan tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki yükümlülüklerinin ertelenmesine dair bildirim yapılmıştır.

İlgili yazı ile 6 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 30 gün boyunca,