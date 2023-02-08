Bakan Kurum: 1000 kilometrekarelik bir alanı etkiledi

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"55 saatimizi tamamladık. 7,7'nin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşadık. Mücadele, en hassas, en yoğun şekilde devam ediyor. İzmir depreminde 110. Saatlerimizde bebeklerimizi yavrularımızı enkaz altından çıkarmıştık. Burada da bu motivasyonla arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

Gaziantep merkezli koordinasyon merkezinde valilerimiz, ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık ve bu depremler hala devam ediyor. Bu artçılar yorulan binaların hasarını daha da artırıyor. Dolayısıyla bu binalardaki hassasiyet devam ediyor. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmemeli, yanında durulmamalı.

Gaziantep genelinde şu an, 12 bin doğrudan personelimiz bilfiil sahadadır. Tüm birimlerimiz valiliğimiz ve buradaki merkezimiz koordinasyonunda faaliyetlerini yürütüyor. 1646 kurtarma personelimizle şu anda vatandaşımızın yanındayız.