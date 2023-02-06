Türkiye’deki deprem çevre ülkelerde de etkili oldu

Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülkenin yerel haberlerinde yer alan bilgilere göre, depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.