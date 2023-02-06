Kahramanmaraş Depremi sonrası Fuat Oktay ilk bilançoyu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem yaşadık, 10 ilimizi etkileyen deprem. Hemen ilk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık ve sonrasında ilk müdahaleleri yapmaya başladık. Cumhurbaşkanı ilk andan itibaren olayı yönetmektedir. Son derece ağır hava şartları ile mücadele ediyoruz. Bu hava şartları içinde olabildiğince hızlı şekilde bölgelere intikal başlandı" dedi.

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik.

Hatay'da 4 kişi vefat etti.

Osmaniye'de 20 kaybımız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var.

Diyarbakır'da 14 kaybımız var.

Urfa'da 18 kaybımız var.

Antep'te 80 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da 10 kaybımız var.

Malatya'da 47 kaybımız var.

284 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplam itibarı ile 284 vefatımız var. 2 bin 323 yaralımız var.

78 ARTÇI DEPREM OLDU

Hatay havalimanı uçuşlara kapalı. Artçı deprem konusunda 78 artçı deprem sözkonusu... 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı oldu.

"BİRKAÇ GÜN GAZ VEREMEYEBİLİRİZ"

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğalgaz akışı durdurulmuştur. Bakım onarım çalışmaları hızla başlayacak. Bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kuruldu. Hastane ve fırın gibi kritik tesislere LNG denilen sıvılaştırılmış gaz sunuluyor. Maraş ve Antep doğal gaz iletim hattındaki hasarın onarımı birkaç gün sürebilir. Farklı tedbirler üzerinde çalışıyoruz.

YARDIMLAR SADECE AFAD ÜZERİNDEN

Vatandaşlarımızdan yoğun talep alıyoruz. Nasıl yardım edebiliriz diyorlar. İstismar edilmemesi için tedbiri önceden aldık. AFAD bünyesinde yardımlar toplarnarak koordine edilecek. AFAD'ın sitesinden yardım numaraları duyurulacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz.

Şiddeti yüksek bir deprem. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

SORU-CEVAP

Afet Bölgesi ilanı ve son durum

Genel afet bölgesi kararı alınacaktır. Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz etti. Hasarın etkinlik düzeyine göre okulların tatil süresini belirleyeceğiz. Bugün ya da yarın açıklarız.

Hatay'daki yangın

Bendeki bilgi yangının söndürüldüğüne ilişkin.

Ülkelerden yardım teklifleri

Birçok ülkeden yardım teklifleri var. Biz kurtarma ekibi anlamında bu desteği düşünüyoruz.