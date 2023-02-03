Amazon’dan keskin düşüş!

Amazon.com'un net satışları 2022 yılının son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 149,2 milyar dolar olsa da karı keskin düşüş gösterdi.

Dördüncü çeyrekte net kar 2021 yılındaki 14,3 miyar dolardan 278 milyon dolara indi. Hisse başına dağıtılabilir kar 0,03 dolar oldu.

Faaliyet karı bu dönemde yüzde 23 düşüşle 2,7 milyar dolara indi.

2022 yılının tamamında net satışlar yüzde 9 artarak 514 milyar dolar olurken, net zarar 2,7 milyar dolar, hisse başına 0,27 dolar seviyesinde gerçekleşti.