Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi’nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni nisanda tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, "Nisan ayına ancak bitiririz. Aslında bir kısmı bitti. Önemli, çünkü finans merkezi odağı değişecek" ifadesini kullandı.