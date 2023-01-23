Çin’de lüks otomobile olan talep artıyor

Otomotiv satışında liderliği elinde bulunduran Çin'de, iç talepte yaşanan yükselişe bağlı olarak lüks araç satışlarında patlama yaşanıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre; ülkede 2022 yılında üst segment otomobil kategorisinin satışları, bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 3,89 milyona çıktı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Üst segment otomobil satışının artış oranı, ülke ortalamasının yüzde 1.6 puan üzerine çıktı. CAAM'a göre fiyatı 500 bin yuanın (74 bin dolar) üzerinde olan benzinli otomobil satışları, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 41,2 yükseliş gösterdi. 350- 400 bin yuan aralığında satılan yeni enerjili otomobillere olan talepteki artış ise yüzde 167'ye ulaştı.

