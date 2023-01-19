Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

2023 yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. TCMB politika faizini yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022 yılının son aylarında üst üste yaptığı faiz indirimleri sonrası faizi tek haneye çekmişti. İşte para piyasalarına yön veren Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
2023 yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası geçtiğimiz Ağustos ayında faiz indirimlerine başlayarak Kasım ayında politika faizini yüzde 9 düzeyine çekti.
Faiz, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti. 2022 yılının son aylarında yapılan faiz indirimleri ile 2 seneyi aşkın bir süre sonrası Merkez Bankası tek haneli faizlere geri dönmüş oldu.
TCMB, 2022 yılının son toplantısında faizde bir değişikliğe gitmemişti. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası toplantısı sonrası gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak faiz karar metni de yayımlandı. İşte ekonomistlerin radarındaki faiz karar metni:
"KÜRESEL DÜZEYDE ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜKSEK SEYREDİYOR"
"Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmektedir. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir.
"MERKEZ BANKALARI YAKINDA FAİZ ARTIRIM DÖNGÜLERİNİ SONLANDIRACAK"
Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. Ayrıca finansal piyasalar, artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır.
"İSTİHDAM KAZANIMLARI OLUMLU SEYREDİYOR"
2022'nin ilk üç çeyreğinde güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın son çeyreğine dair göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki görece güçlü seyir ile telafi edildiğine işaret etmektedir. İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerinin şimdilik sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir.
"CARİ İŞLEMLER DENGESİ FİYAT İSTİKRARI İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"
Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir.
LİRALAŞMA HEDEFİ VURGUSU
Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir.
"ENFLASYON SEVİYESİNDE İYİLEŞMELER GÖRÜLÜYOR"
Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır. Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.
YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi'ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."
ALTIN FİYATLARI FED'E ODAKLANDI
Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatları için destek oldu. Ons altın 1.900 dolar psikolojik bandını aşarken, gram altın buradan aldığı destekle beraber 1163 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altında yeni haftada 1150 TL civarında konsolide olma süreci görüyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram altın güne 1151 TL'den giriş yaptı. Gün içi en yüksek 1158 TL en düşük ise 1147 TL'yi gördü.
Merkez Bankası faiz kararı sonrası ise altın fiyatları sakin seyrini sürdürdü.
DOLAR KURU SAKİN POZİSYONUNU KORUYOR
Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL yatay seyrini sürdürdü. Dolar/TL güne 18,80 seviyesinde başlarken, sığ hacim dikkat çekiyor. Dolar kuru gün içi en yüksek 18,80 seviyesini görürken en düşük ise 18,73 TL düzeyini test etti.