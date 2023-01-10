Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa destek paketi 150 milyar TL’ye çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuştu.

"14 MİLYAR TL ERTELEME YAPILDI"

Esnafa tahsis edilen 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredi faizini yüzde 7,5'a düşürüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, 2020-2021 yıllarında Halkbank kredilerinde 14 milyar TL erteleme yapıldığını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

Vergi indirimlerine kadar daha pek çok kolaylık sağlandı. Esnafla Halkbank'tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin TL'den 500 bin liraya çıkarıldı.

"ESNAFA DESTEK PAKETİ 150 MİLYAR TL'YE ÇIKARILDI"

Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon TL'ye yükseltildi. Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıldı.

Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde gibi alımlarda kullandığı kredi limitini 150 bin TL'ye yükseltildi.

Geçtiğimiz yıl esnafların kooperatifler sayesinde kullandığı kredi bakiyesi 123 milyar TL'yi buldu.

Dünyanın küçülmeyi konuştuğu dönemde 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2 oranında bir büyüme oranına ulaşıldı.

İstihdamda 31,5 milyon ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı.