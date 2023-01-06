Apara Gündem Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi
Giriş Tarihi: 6.1.2023 09:14

Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi

Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz" diyerek “Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"nı duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz" diyerek "Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"nı duyurdu.

Bakan Yanık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz."Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvuru yapabilirler" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık duyurdu: Tip-1 Diyabet hastaları için yeni program hayata geçirildi
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