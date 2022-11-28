Fransa Maliye Bakanı: Avrupa, ABD’ye karşı ekonomik çıkarlarını savunmalı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'nın ABD'nin enflasyon ile mücadele yasasında ortaya koyduğu vergi ve limitlerden bazı muafiyetleri müzakere etmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Le Maire, "Fransa, ABD yönetimi tarafından uygulamaya konan bazı vergi ve limitlerden muafiyet talep edebilir. Ancak kendimize sormamız gereken gerçek soru, önümüzde nasıl bir küreselleşme olduğu olmalı" dedi.

Le Maire, "Çin, Çin'de üretimi, ABD de ABD'de üretimi destekliyor. Avrupa'nın da Avrupa'da üretimi desteklemesi zamanı geldi. Tüm Avrupa hükümetleri bugün karşı karşıya kalınan Amerikan kararlarına bakarak bunu anlamalı, ekonomik çıkarlarımızı daha iyi korumalı ve savunmalıyız" dedi.