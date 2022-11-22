Bakan Nebati: Sigorta sektörü için adımları kararlılıkla atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Her zaman gündemimizin üst sıralarında yer alan sigorta sektörümüzün gelişmesini desteklemek amacıyla ilgili adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati şunları söyledi:

"DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi Açılış Töreni vesilesiyle finansal piyasalarımız açısından stratejik önem taşıyan sigortacılık sektörünün temsilcileri ile bir araya geldik.

Her zaman gündemimizin üst sıralarında yer alan sigorta sektörümüzün gelişmesini desteklemek amacıyla ilgili adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."