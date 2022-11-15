Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Faiz artırımı hızını azaltmak yakında uygun olacak

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, "Faiz artırımlarında daha yavaş bir hıza doğru yönelmenin yakında uygun hale gelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ancak, hala yapmamız gereken işler olduğunu vurgulamanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Fed çok şey yaptı, ancak daha yapması gerekenler var" ifadelerini kullandı.

Bloomberg TV'ye Fed'in attığı adımların etkilerini finansal şartlar üzerinde ve enflasyon bekleyişlerinde görmekte olduklarını anlatan Brainard, Fed'in uyguladığı sıkılaştırmaların kümülatif etkisinin görülmesinin zaman alacağını dikkate alarak faiz artırımlarında daha kontrollü adımlar atılması taraftarı olduğunu vurguladı.

Brainard, "Daha kontrollü bir hızla ilerlemek Fed'e daha fazla veriyi değerlendirme ve faiz patikasını daha iyi ayarlama imkanı verecek" diye konuştu.