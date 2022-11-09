AB Komisyonu karar verdi!

Microsoft, Tencent ve Sony ile rekabet için Activision'ı satın alacağını Ocak ayında duyurmuştu.

AB Komisyonu yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk incelemeler bu satın almanın oyun konsolu ve PC video oyunları için pazarlarda rekabeti ciddi şekilde azaltabileceğini gösterdi" dedi.