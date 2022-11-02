BoE eski başkanı bankanın rezerv politikasını eleştirdi

BoE'nin eski Başkan Yardımcısı Charlie Bie, İngiltere'nin bankaların BoE'de tuttukları rezervleri faiz ödeme politikasını değiştirmeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

BoE'nin bir başka eski Başkan Yardımcısı Paul Tucker tarafından dile getirilen öneriye destek veren Bean, "Bankaların BoE'de tuttukları rezervlere faiz ödemede değişiklik politika karışımına katılması gereken ekstra şeylerden biri olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"İNGİLTERE HÜKÜMETİ, 30-45 MİLYAR GBP TASARRUF EDEBİLİR"

İngiliz bankaları BoE'de 950 milyar GBP rezerv tutuyorlar ve bunun 800 milyar GBP'den fazla kısmı parasal genişleme programı çerçevesinde BoE'nin yaptığı tahvil alımları için yaptığı ödemelerden oluşuyor. Tucker, rezervlerin belli bir bölümüne faiz ödenmesine geçilmesi halinde İngiltere hükümetinin 30-45 milyar GBP tasarruf edebileceğini değerlendiriyor.

Bean de açıklamasında, rezervlerin belli bir bölümüne faiz ödenmesine geçilmesinin etkin bir mali silah olacağını, bankaların gelirlerinin bir kısmının ortadan kalkmasını sağlayacağını belirtti.