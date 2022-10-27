Rusya günlük ortalama petrol üretiminde artış gösterdi

Rosstat verilerine göre Rusya'nın günlük ortalama petrol üretimi Eylül ayında Ağustos ayına göre artış gösterdi.

10,8 MİLYON VARİL/GÜN

Ağustos ayında günlük ortalama 10,64 milyon varil/gün olan üretim 10,8 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında toplam üretim, Ağustos ayındaki 42,1 milyon tondan 40,7 milyon tona geriledi.

ÜRETİM YÜZDE 5,5 ARTTI

LNG üretimi Eylül ayında 2,5milyon ton oldu. Üretim Ağustos ayına göre yüzde 5,5 artarken yıllık yüzde 0,5 azaldı.

Ocak-Eylül döneminde LNG üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 24,1 milyon ton oldu.

Doğal gaz üretimi 2021'in aynı dönemine göre yüzde 26,4 azalarak 39,1 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Üretim bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.