Elon Musk Twitter’ı resmen satın aldı

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabında ilginç bir video paylaşarak takipçilerini şaşırtmış. ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco kentindeki Twitter Genel Merkezine elinde porselen bir lavaboyla girmişti. . Musk, söz konusu videoyu ise, "Twitter Genel Merkezine giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadeleri ile paylaşmıştı.

Edinilen son dakika haberine göre, Musk Twitter'ı resmen satın aldı. Musk, bu gelişmeyi,sosyal medya hesabından 'Twıtter'ı satın aldım' sözleri ile duyurdu. Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.