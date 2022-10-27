ECB faiz kararını açıkladı! 2009’dan bu yana en yüksek seviye...

Avrupa Merkez Bankası (ECB), rekor yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına 2. ayda da devam etti. Banka 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM ETTİ

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2'ye, mevduat faizinin yüzde 1,50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,25'e yükseltildiği kaydedildi.

Böylece ECB, 1999'da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek ikinci faiz artışına gitmiş oldu. Banka, eylülde de üç temel politika faizini 75 baz puan artırmıştı.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA

Para piyasaları, çoğunlukla 75 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, Fransa ve İtalya'nın, borçlanma maliyetlerini yükselttikleri için ECB'nin faiz artırmasını istemediği belirtiliyordu.

ECB, aldığı yüksek ikinci faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 9,9'a çıkan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, daha fazla faiz artışına da işaret etti.

ECB karar metninde, enerji ve gıda fiyatlarına vurgu yapılarak, Yönetim Konseyi'nin, para politikasının enflasyon beklentilerinde kalıcı bir yukarı yönlü kayma riskine karşı koruma hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, enflasyonu frenlemek için faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilerek, "Enflasyon hala çok yüksek ve uzun bir süre hedefin üzerinde kalacak" denildi.

ECB, bankaların hedefli uzun vadeli refinansman operasyonları (TLTRO III) şartlarında değişiklik kararı da aldı. Söz konusu kredi faiz oranlarının 23 Kasım 2022'den itibaren yeniden güncelleneceği ve bankalara ek geri ödeme seçenekleri sunulacağı bildirildi.