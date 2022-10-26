Çiçeği burnunda Başbakan Sunak OVP’yi erteleyebilir

The Times gazetesinin haberine göre İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, 31 Ekim'de yapılacağı duyurulan orta vadeli mali plan açıklamasını ertelemeyi değerlendiriyor.

Habere göre Başbakan Sunak, 31 Ekim'de açıklamanın yapılıp yapılmamasını bugün bir araya geleceği Maliye Bakanı Jeremy Hunt ile ele alacak. Hunt ile 40 milyar GBP büyüklüğündeki kamu finansman açığının kapatılması için ortaya konan vergi artırımı ve harcamaların kısılması önerilerini tartışacak.

FAİZ TOPLANTISINDAN ÖNCE AÇIKLANABİLİR

The Times, orta vadeli mali plan açıklamasının iki gün kadar erteleneceğini, planın BoE Para Politikası Komitesi'nin 3 Kasım'da yapacağı faiz toplantısından önce açıklanacağını da öne sürdü. Ancak Gazete orta vadeli mali planın yeniden ötelenmesi ve t8am bir bütçe açıklamasına dönüştürülmesi olasılığı bulunduğunu de vurguladı.