ABD Senatosu Fed’i faiz artırımları konusunda uyardı

ABD'de on yılların rekor enflasyonunu baskılamak için Fed olağandışı faiz artırımları yapıyor. Faiz kararlarının ülkede istihdamı ve büyümeyi olumsuz olarak etkilediği verilere yansırken, birçok ekonomist ülkede makro istikrarın bozulabileceği uyarısında bulundu.
SENATO FED'E AÇIK MEKTUP GÖNDERDİ
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Fed'in 1-2 Kasım'da gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik bir mektup kaleme aldı.
Bu aşamada Brown, devreye girerek ekonomik dengelerin sağlanması açısından Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımları konusunda bir mektupla dikkatini çekti.
"FED İSTİHDAMI SAĞLAMA SORUMLULUĞU UNUTMAMALI"
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Brown, Fed Başkanı Powell'a gönderdiği mektupta, Fed'in enflasyonla mücadele ederken, faiz arıtırımda bulunduğu hatırlatılıp, maksimum istihdamı sağlama sorumluluğunu göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.
"İŞÇİ SINIFI BU FAİZ ARTIRIMLARINI KALDIRAMAZ"
Söz konusu mektupta Brown, para politikası araçlarının arz yetişene kadar talebi sınırlayıp enflasyonu düşürmesinin zaman aldığını kaydederek, işçi sınıfının bu zamanının olmadığını aktardı.
"AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARI İŞÇİ SINIFINI EZEBİLİR"
J.P. Morgan Asset Management'ın Küresel Başstratejisti David Kelly'nin "Fed'in hatalarının uzun tarihinde, genel bir hata göze çarpıyor. Çok uzun süre bekleyip sonra çok fazla şey yapma eğiliminde olmaları" sözünü anımsatan Brown, "Özellikle Fed'in eylemleri itici güçleri ele almadığında, kısa vadeli gelişmelerimizi ve güçlü iş gücü piyasamızı, enflasyonu düşürmek için agresif parasal eylemlerin sonuçları altında ezdirmekten kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
"İŞ KAYIPLARI DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR"
Brown, halihazırda enflasyonun baskısını hisseden çalışan Amerikalılar için iş kayıplarının, durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, milyonlarca Amerikalının geçim kaynaklarının riske atılamayacağını kaydetti.
Sherrod Brown, "Maksimum istihdamı teşvik etme sorumluluğunuzu unutmamanızı ve bir sonraki FOMC toplantısında alacağınız kararların ikili hedefe bağlılığınızı yansıtmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.
Brown, enflasyonu düşürürken tam istihdamı sürdürmenin, "ABD ekonomisine güç veren işçileri" korumak için çok önemli olduğuna dikkati çekti.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI
İş gücü piyasasının şimdilik nispeten istikrarlı bir seyir izlediğini, ancak açık iş sayısının azaldığının ve işsizlik başvurularının arttığının görülmeye başlandığını belirten Brown, çalışanların geçim kaynakları riske atılmadan enflasyonun temel nedenlerinin ele alınmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.