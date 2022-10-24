Rishi Sunak’ın İngiltere’nin yeni başbakanı olması bekleniyor

Rishi Sunak'ın adaylık için Muhafazakar Parti'de 100'den fazla parlamenterin desteğini aldığı belirtilirken, yarışa katılacağını açıklayan Penny Mordaunt'un yeterli imzayı alıp alamayacağını izleniyor.

Sunak'ı 150 parlamenterin desteği ifade edilirken, Mordaunt için şu ana kadar 25 civarında imza verildiği ifade ediliyor.

Mordaunt'ın yeterli imzayı toplayamaması halinde Muhafazakar Parti liderini ve yeni başbakanını seçmek için yarışta Sunak tek aday olarak kalacak.

42 yaşındaki Sunak seçilmesi halinde İngiltere'nin ilk Hint asıllı başbakanı olacak. Sunak'ın ailesi 1960'larda İngiltere'ye göç etmiş.