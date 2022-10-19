Mineapolis Fed Başkanı Kashkari: Faiz artırımlarını durdurmaya hazır değilim

Minnesota'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kashkari, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve bu yüksek enflasyonu kontrol altına almak için Fed'in agresif bir kampanya yürüttüğünü belirterek, "Faiz artırımlarını durdurmaya hazır değilim. Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli" diye konuştu.

"ARZ TARAFINDAN DAHA FAZLA YARDIM ALIRSAK, FAİZ TARAFINDAN ÇOK FAZLA ŞEY YAPMAMIZ GEREKMEZ"

Arz tarafından bir yardımın gelmediği ortamda enflasyonu aşağı getirmek için Fed'in daha fazlasını yapması gerektiğini anlatan Kashkari, "Eğer arz tarafından daha fazla yardım alırsak, faiz tarafından çok fazla şey yapmamız gerekmez" dedi.

Çekirdek enflasyonun tepe yaptığına yönelik bir kanıtı şu ana kadar görmediğini belirten Kashkari, "Enflasyonun tepe yaptığından emin olduğumda, faiz artırımlarını durdurmak konusunda rahat olacağım" ifadelerini kullandı.