Apara Gündem British Airways ile pilotlar ücret artışı üzerinde anlaştılar
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:00 Son Güncelleme: 19.10.2022 10:01

British Airways ile pilotlar ücret artışı üzerinde anlaştılar

British Airways ile pilotlar ücret artışı üzerinde anlaştılar

British Airways ile pilotları temsil eden British Airline Pilotlar Birliği (BALPA) arasında yapılan anlaşmaya göre pilotların greve gitmelerinden kaçınmak için ücretler konusunda sonuca varıldı.

Financial Times'ın haberine göre British Airways, hava yolu ile yolculuk talebinin arttığı ortamda pilotların greve gitmelerinden kaçınmak için ücretler konusunda anlaşmaya vardı.

ÜCRETLER YÜZDE 4 ARTIRILACAK

British Airways'in sahibi IAG ile pilotları temsil eden British Airline Pilotlar Birliği (BALPA) arasında yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ücretler yüzde 4 artırılacak.

Varılan anlaşma ile British Airways, COVID salgını sırasında işten çıkarılan ancak şimdi göreve dönem pilotlara ek ödeme yapmayı da kabul etti.

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British Airways ile pilotlar ücret artışı üzerinde anlaştılar
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