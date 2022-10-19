Apara Gündem Biden ulusal rezervlerden petrol satışının son dilimini bugün duyuracak
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:19

Biden ulusal rezervlerden petrol satışının son dilimini bugün duyuracak

Biden ulusal rezervlerden petrol satışının son dilimini bugün duyuracak

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal rezervlerden petrol satışının son diliminin gerçekleştirileceğini bugün yapacağı açıklama ile duyurması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in ulusal rezervlerden petrol satışının son diliminin gerçekleştirileceği hakkında yapacağı açıklamada fiyatlar düştüğünde stokların yeniden doldurulmasına yönelik bir stratejinin detaylarını da vereceği öngörülüyor.

SON 15 MİLYON VARİLİN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Biden yönetiminin 180 milyon varil olarak açıklamış olduğu ulusal stratejik rezervlerden petrol satış planında son 15 milyon varilin satışı gerçekleştirilecek. Kaynaklar, bu 15 milyon varilin Aralık ayı teslimli olarak satılacağını ifade ediyorlar.

Biden'in bu rezervlerin gelecek yıllarda yerine konulmasına yönelik bir planı duyuracağını belirten bir yetkili, ancak bu alımların ancak Batı Teksas petrolünde varil fiyatının 67-72 dolar aralığına gelmesi halinde gerçekleştirileceğini da vurguladı.

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Biden ulusal rezervlerden petrol satışının son dilimini bugün duyuracak
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