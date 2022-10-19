Artan faiz oranlarıyla Bundesbank zararla karşı karşıya kalabilir

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, artan faiz oranları nedeniyle Bundesbank'ın zararla karşı karşıya kalabileceğini ancak yıllardan bu yana oluşturmakta oldukları risk karşılıklarının bu zararı şu an için kapatabilecek durumda olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi bankaları büyük bölümü ultra ucuz merkez bankası kredilerinden oluşan 5 trilyon euroya varan aşırı likiditenin üzerinde oturuyorlar ve ECB'nin cari yüzde 0,75 seviyesinden yıl sonuna kadar yüzde 2'ye çıkması beklenen mevduat faizi ile birlikte bankalara on milyarlarca euro faiz ödemesi ile karşı karşıya kalması bekleniyor.