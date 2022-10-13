Apara Gündem Yellen, Rusya ve Çin'den kaynaklanan jeopolitik tehdit konusunda uyardı
Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:46 Son Güncelleme: 13.10.2022 09:46

Yellen, Rusya ve Çin'den kaynaklanan jeopolitik tehdit konusunda uyardı

Yellen, Rusya ve Çin’den kaynaklanan jeopolitik tehdit konusunda uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonominin çalkantılı olduğu bir dönemde olduğuna dikkat çekerek ABD ekonomisini bu süreçten korumak adına çalıştığını ifade etti. Öte yandan Rusya ve Çin`den kaynaklanan tehditlere de dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonominin ciddi karşı rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu ve ABD'nin tedarik zinciri desteklemek ve Rusya, Çin ve diğerlerinden kaynaklanan jeopolitik tehdide karşı korumak için çalıştığını söyledi.

Bretton Wood Komite'nin bir etkinliğinde konuşan Yellen, Washington'un çok sayıda gelişmekte olan piyasa ve gelişmiş ülkelr dahil, Avrupa Birliği ile Hint-Pasifik ülkeleri arasındaki entegrasyonu derinleştirmek için çalıştığını belirterek, bir yandan da tedarik zincirlerinde fazlalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yellen, Rusya'nın ticareti daha fazla silah olarak kullnmasının maliyetini bildiklerini ifade ederek, Çin ile aynı kırılganlıkları yumuşatmak gerektiğine vurgu yaptı.

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Yellen, Rusya ve Çin'den kaynaklanan jeopolitik tehdit konusunda uyardı
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