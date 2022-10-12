Rusya Lideri Putin’in Türkiye formülüne Bakan Dönmez’den yanıt: Teknik açıdan mümkün

BAKAN DÖNMEZ: TEKNİK OLARAK MÜMKÜN

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye doğalgaz merkezi teklifine yönelik ilk açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

Bakan Dönmez, gaz merkezi kurulması önerisinin kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Putin'in konuşmasının ardından düzenlenen panele katılan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Putin'in bugün ilk defa gündeme getirdiği doğalgaz merkezi önerisi hakkındaki soru üzerine, "Avrupa'ya alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusuna gelince bunu biz de ilk defa duymuş olduk. Dolayısıyla henüz değerlendirmek için erken. Bu tip uluslararası projelerin fizibilitelerinin hazırlanması, hukuki, teknik, ticari yönlerinin masaya yatırılması gerekiyor. Ama Türkiye Rusya ile bu ve buna benzer çeşitli uluslararası projeleri zamanında gerçekleştirmiş iki partner. Türk Akım bunlardan birisi. Bunlar oturulup konuşulup değerlendirilemsi gereken hususlar" cevabını verdi.

Putin, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini söylemişti.