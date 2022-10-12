Japonya’da iflas eden şirket sayısı 5 aydır artıyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak 583 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 512 seviyesindeydi.

İFLAS İÇİN ANA NEDEN OLARAK "DURGUNLUK"

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 421 oldu.

Şirketlerin batık borçları yüzde 47,7 artışla 135,0 milyar yene çıktı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 91,43 milyar yen seviyesindeydi. Batık borçlarda son 4 aydır üst üste artış görüldü ve 2020 yılı Temmuz ayından bu yana ilk kez 100 milyar yen seviyesi aşıldı.