Credit Suisse’e manipülasyon suçlaması

Bir grup yatırımcının avukatları, 2007-2013 döneminde dünyanın en büyük bankalarının işlemcilerinin döviz piyasasında fiyatları belirlemek için chat odaları üzerinden haberleşmeleri olayına ilişkin olarak Credit Suisse'ye karşı dava açtılar.

Credit Suisse, 2007-2013 dönemindeki döviz piyasası manipülasyonu için dava edilen son büyük banka oldu. 15 büyük banka 2013'te başlayan davalarda 2,31 milyar dolar ödeme yaparak uzlaşma yoluna gitmişlerdi.

ABD'de Manhattan Federal Mahkemesi'nde açılan davada, yatırımcıların avukatı "Yen Karteli" olarak adlandırılan sohbet odalarında Credit Suisse işlemcilerinin de halka açık olmayan fiyatlama bilgisini diğer bankalar ile paylaştıklarını öne sürüyor.

Manhattan Federal Mahkemesi'nde davanın 2 hafta içinde başlaması bekleniyor.