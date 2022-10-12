Apara Gündem Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar arttı
Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:59 Son Güncelleme: 12.10.2022 14:59

Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar arttı

Almanya’dan Türkiye’ye rezervasyonlar arttı

Almanya`da kış turizmi için Türkiye`ye yönelik rezervasyonlar yüksek oranda arttı. Fakat 2018-2019 sezonunun yüzde 33 altında kalmaya devam etti.

Almanya'da kış turizmi için Türkiye'ye yönelik rezervasyonlar ciddi oranda arttı. Ancak toplam rezervasyonlar hala COVID-19 salgını öncesinin altında kalmaya devam ediyor.

DRV tarafından Ağustos sonu itibariyle derlenen verilere göre 2022-23 kış sezonu için toplam rezervasyonlar 2018-2019 sezonunun yüzde 33 altında kalmaya devam etti. Ancak reezervasyonlar 2021-22 sezonuna göre ciddi oranda yükseldi.

TÜRKİYE'YE REZERVASYONLAR YÜZDE 16 ARTTI

Maldivler için yapılan rezervasyonlar COVID öncesinin üzerine dönmeyi başarırken, Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 16 arttı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz