Benzin istasyonlarının yüzde 12’sinde tedarik sıkıntısı

"ÜLKENİN STRATEJİK STOKLARINDAN YARARLANIYORUZ"

"Ancak (akaryakıt) kıtlığı olmadığının" altını çizen Veran, bazı yerlerde benzin istasyonlarını tedarik etmek için "ülkenin stratejik stoklarından" yararlandıklarını kaydetti.

Veran, akaryakıt sıkıntısına, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafineleriyle akaryakıt depolarında yaşanan grevin neden olduğunu ifade etti.