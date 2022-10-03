Richmond Fed Başkanı Barkin: Önceliğimiz enflasyonu kontrol altına almak

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK"

Düşen emtia fiyatları, Avrupa ve Çin ekonomilerinde zayıflığın ve arz darboğazlarındaki hafiflemenin Fed'in para politikasını sıkılaştırdığı ortamda enflasyonun aşağı gelmesine yardım edeceğini savunan Barkin, "Kamuoyu bizim enflasyonu aşağı getirme konusunu ciddiye aldığımızı biliyor. Önceliğimiz enflasyonu kontrol altına almak" dedi.

Barkin bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil.