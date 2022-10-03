Apara Gündem ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel: Daha fazla faiz artırımı olmalı
Giriş Tarihi: 3.10.2022 11:51 Son Güncelleme: 3.10.2022 11:51

ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel: Daha fazla faiz artırımı olmalı

ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel: Daha fazla faiz artırımı olmalı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, "Reel ücretlerde bir düşüş ve toplam talepte bir yavaşlama cari enflasyonist baskıları hafifletmek için yeterli olmayabilir." ifadelerini kullanarak daha fazla faiz artırımı istedi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Avrupa ekonomisinde bir yavaşlamanın enflasyonu düşürmek için yeterli olmayabileceğini belirtti ve daha fazla faiz artırımı istedi.

"GÜÇLÜ KONTROL" YAKLAŞIMI GEREKTİRİYOR

Fiyat baskılarının kalıcılığı konusunda belirsizliğin para politikasına "güçlü kontrol" yaklaşımı gerektirdiğini savunan Schnabel, böyle bir yaklaşımın orta-uzun vadede enflasyon bekleyişlerin yüzde 2 hedefinden uzaklaşmaları tehlikesini azaltacağını savundu.

Schnabel, "Reel ücretlerde bir düşüş ve toplam talepte bir yavaşlama cari enflasyonist baskıları hafifletmek için yeterli olmayabilir. Politika faizlerinde daha fazla artırıma ihtiyaç olacak" diye konuştu.

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ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel: Daha fazla faiz artırımı olmalı
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