AB üyeleri anlaşmaya varacak! Enerji şirketlerinin yüksek karları vergilendirilecek

Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının verdikleri bilgilere göre, fosil yakıt şirketlerinin 2022 ve 2023'te elde edecekleri fazla kara vergi uygulanması, düşük maliyetlerle enerji üreten şirketlerin elde ettikleri yüksek gelirlerin vergilendirilmesi ve pik dönemlerde elektrik kullanımının yüzde 5 azaltılmasının zorunlu hale getirilmesi AB enerji bakanlarının üzerinde uzlaşmaları muhtemel görünen maddeler.

AB üyelerinin tüm doğal gaz alımlarına fiyat sınırı uygulanmasına ise 27 AB üyesinin aralarında Fransa ve İtalya'nın da olduğu 15'inin desteği var.