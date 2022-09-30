Apara Gündem AB üyeleri anlaşmaya varacak! Enerji şirketlerinin yüksek karları vergilendirilecek
Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:48

AB üyeleri anlaşmaya varacak! Enerji şirketlerinin yüksek karları vergilendirilecek

AB üyeleri anlaşmaya varacak! Enerji şirketlerinin yüksek karları vergilendirilecek

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanlarının bugün yapacakları toplantı öncesinde doğal gaz fiyatına sınır getirilmesi konusunda bir uzlaşma olmasa da enerji şirketlerin aşırı karlarının vergilendirilmesi konusunda anlaşma sağlanacağı belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının verdikleri bilgilere göre, fosil yakıt şirketlerinin 2022 ve 2023'te elde edecekleri fazla kara vergi uygulanması, düşük maliyetlerle enerji üreten şirketlerin elde ettikleri yüksek gelirlerin vergilendirilmesi ve pik dönemlerde elektrik kullanımının yüzde 5 azaltılmasının zorunlu hale getirilmesi AB enerji bakanlarının üzerinde uzlaşmaları muhtemel görünen maddeler.

AB üyelerinin tüm doğal gaz alımlarına fiyat sınırı uygulanmasına ise 27 AB üyesinin aralarında Fransa ve İtalya'nın da olduğu 15'inin desteği var.

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AB üyeleri anlaşmaya varacak! Enerji şirketlerinin yüksek karları vergilendirilecek
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