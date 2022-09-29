ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi! 5 ayın en düşük seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 193 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış göstererek 5 ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 215 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.