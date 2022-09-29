Biden ABD ekonomisinin global zorluklara karşı dayanaklı olduğunu savundu

Beyaz Saray açıklamasında, Başkan Biden'in global piyasalarda gelişen şartlar konusunda kendisinin düzenli bilgilendirilmesini istediği de ifade edildi.

ABD EKONOMİSİ "GLOBAL ZORLUKLAR KARŞISINDA DAYANIKLI" OLMAYA DEVAM EDİYOR

Başkan Biden'in ekibindeki ekonomi yetkilileri ile bir araya gelmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan'ın danışmanlarının kendisine ABD ekonomisinin "global zorluklar karşısında dayanıklı" olmaya devam ettiğini söyledikleri de belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden ekibini ortaklar, müttefikler ve önemli piyasa oyunculara ile sık temas içinde kalmaları ve kendisini düzenli olarak bilgilendirmeleri için yönlendirdi" denildi.