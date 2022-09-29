Apara Gündem Biden ABD ekonomisinin global zorluklara karşı dayanaklı olduğunu savundu
Giriş Tarihi: 29.9.2022 09:43 Son Güncelleme: 29.9.2022 15:18

Biden ABD ekonomisinin global zorluklara karşı dayanaklı olduğunu savundu

Biden ABD ekonomisinin global zorluklara karşı dayanaklı olduğunu savundu

ABD Başkanı Joe Biden'in ekonomi ekibinden global finans ve enerji piyasalarındaki gelişmeler konusunda müttefikler ve önemli piyasa oyuncuları ile temas halinde olması gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'in ekonomi ekibinden global finans ve enerji piyasalarındaki gelişmeler konusunda müttefikler ve önemli piyasa oyuncuları ile temas halinde olunmasını istediği bildirildi.

Beyaz Saray açıklamasında, Başkan Biden'in global piyasalarda gelişen şartlar konusunda kendisinin düzenli bilgilendirilmesini istediği de ifade edildi.

ABD EKONOMİSİ "GLOBAL ZORLUKLAR KARŞISINDA DAYANIKLI" OLMAYA DEVAM EDİYOR

Başkan Biden'in ekibindeki ekonomi yetkilileri ile bir araya gelmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan'ın danışmanlarının kendisine ABD ekonomisinin "global zorluklar karşısında dayanıklı" olmaya devam ettiğini söyledikleri de belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden ekibini ortaklar, müttefikler ve önemli piyasa oyunculara ile sık temas içinde kalmaları ve kendisini düzenli olarak bilgilendirmeleri için yönlendirdi" denildi.

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Biden ABD ekonomisinin global zorluklara karş�� dayanaklı olduğunu savundu
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