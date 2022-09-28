Apara Gündem ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Akım'daki sızıntıların Avrupa'ya ciddi bir etkisi olmaz
Giriş Tarihi: 28.9.2022 09:50 Son Güncelleme: 28.9.2022 09:52

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Akım'daki sızıntıların Avrupa'ya ciddi bir etkisi olmaz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Akım’daki sızıntıların Avrupa’ya ciddi bir etkisi olmaz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım gaz boru hatlarında sızıntıya yol açan sabotajın veya saldırının hiç kimsenin çıkarına olmadığını söyleyerek "Kuzey Akım`daki sızıntıların Avrupa`nın enerji dayanıklılığına ciddi bir etkisi olmaz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Sızıntıların bir saldırı veya bir çeşit sabotaj olabileceği yönünde raporlar var, ancak bunlar ilk raporlar ve henüz teyit etmedik" diye konuşarak "Ancak eğer bu raporlar doğrulanır ise, bu hiç kimsenin çıkarına bir durum değil" dedi.

ABD, AVRUPA'NIN KISA VE UZUN VADELİ ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Blinken, benzeri görülmemiş sızıntılar olsa da bunun Avrupa'nın enerji dayanıklılığına ciddi bir etkisi olmayacağını, ABD'nin Avrupa'nın kısa ve uzun vadeli enerji güvenliğinin sağlanması için çalıştığını belirti.

Bu arada Polonya eski Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Twitter üzerinden açıklama yaparak gaz sızıntıları için ABD'ye teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da Sikorski'nin yazdıklarının saldırının resmi bir teyidi olup olmadığını sordu.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Akım'daki sızıntıların Avrupa'ya ciddi bir etkisi olmaz
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