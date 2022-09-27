Bir ilk olacak: Doğu Asya Çin’i geride bırakacak

Dünya Bankası, Doğu Asya'daki kalkınmakta olan ekonomilerin büyüme oranının 1990'dan bu yana ilk kez Çin'i geride bırakacağını tahmin etti.

Çin için 2022 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, 22 kalkınmakta olan Doğu Asya ekonomisinin ise büyüme oranlarını geçen yıla göre iki kattan fazla artıracaklarını tahmin etti.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,3'TEN YÜZDE 2,8'E İNDİRGENDİ

Dünya Bankası Çin için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 2,8'e indirdi.

Çin dışarıda bırakıldığında ise Doğu Asya için büyüme beklentisini yüzde 5,3 olarak ortaya koyan Dünya Bankası, 2021 yılında büyümeni yüzde 2,6 olduğunu hatırlattı. Vietnam ekonomisinin 2022'de yüzde 7,2 büyüyeceğini öngörürken, Filipinler için büyüme tahminini yüzde 6,5, Malezya için yüzde 6,4 ve Endonezya için yüzde 5,1 olarak belirledi.