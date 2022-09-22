Almanya doğal gaza yüzde 164 daha fazla ödeme yaptı

Almanya dış ticaret ofisi BAFA tarafından sağlanan verilere göre, Almanya'nın doğal gaz ithalat maliyeti 2022 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 164 arttı. Bu artış, doğal gaz ithalatının yüzde 25,5 azalmasına rağmen yaşandı.

64,9 MİLYAR METREKÜP GAZ İTHAL EDİLDİ

BAFA'nın açıkladığı verilere göre Ocak-Temmuz döneminde Almanya 64,9 milyar metreküp gaz ithal etti.

İthal edilen 64,9 milyar metreküp için ödenen bedel 38,3 milyar euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde doğal gaz ithalatına 14,5 milyar euro harcanmıştı.