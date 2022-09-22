Apara Gündem ABD ekonomisi resesyonun kıyısında! Faiz artırımı yavaşlatılmalı
Giriş Tarihi: 22.9.2022 10:07

ABD ekonomisi resesyonun kıyısında! Faiz artırımı yavaşlatılmalı

ABD ekonomisi resesyonun kıyısında! Faiz artırımı yavaşlatılmalı

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, ABD ekonomisinin bir resesyonun kıyısında olduğunu savunarak Fed'in faiz artırımını yavaşlatması gerektiğini söyledi.

CNBC'ye konuşan DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, "Fed bu faiz artırımlarını daha erken yapmalıydı. Para politikasının etkileri biraz gecikmeli görülür. Fed bir süredir para politikasını sıkılaştırıyor. Ancak bu sıkılaştırmaların etkisi bir resesyonun içine birikecek. Bu nedenle Fed'in bu faiz artırımlarını yavaşlatması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"2023 İÇİN RESESYON OLASIĞININ ÇOK YÜKSEK"

"İşsizliğin yukarı gideceğini, bir resesyona doğru gittiğimizi düşünüyorum" diye konuşan Gundlach, "2023 için resesyon olasığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Olasılık yüzde 75" ifadelerini kullandı.

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ABD ekonomisi resesyonun kıyısında! Faiz artırımı yavaşlatılmalı
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