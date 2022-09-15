Bakan Nebati’den Financial Times’ın Türkiye manipülasyonuna dikkat çeken yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurtdışı kaynaklarından Türk ekonomisiyle ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye'nin, bu yıl "Açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiği" şeklinde manipülatif bir haber yayımladı.