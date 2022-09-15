Apara Gündem Bakan Nebati'den Financial Times'ın Türkiye manipülasyonuna dikkat çeken yanıt
Giriş Tarihi: 15.9.2022 12:43 Son Güncelleme: 15.9.2022 12:48

Bakan Nebati'den Financial Times'ın Türkiye manipülasyonuna dikkat çeken yanıt

Bakan Nebati’den Financial Times’ın Türkiye manipülasyonuna dikkat çeken yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz medya kuruluşu Financial Times'in Türkiye ile ilgili manipülatif haberine sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşım ile yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurtdışı kaynaklarından Türk ekonomisiyle ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye'nin, bu yıl "Açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiği" şeklinde manipülatif bir haber yayımladı.

İNGİLİZ GAZETEDEN TÜRKİYE MANİPÜLASYONU

Haberinde Bloomberg'e de atıfta bulunan Londra merkezli medya kuruluşu, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı yeni zirvelere ulaştı" ifadelerine yer verdi. Turizm gelirlerinin de tek başına bu rakamları açıklayamadığını iddia etti.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu haberi alıntılayarak İngilizce bir paylaşımda bulundu. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" anlamlarına gelen ifadeler kullandı.

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Bakan Nebati'den Financial Times'ın Türkiye manipülasyonuna dikkat çeken yanıt
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