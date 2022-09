Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı üç ülkesinden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan'da temaslarını sürdürüyor. Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerime, 6 yıllık bir aranın ardından Zagreb'de sizlerle tekrar birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bu buluşmamızın, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladığımız bir dönemde gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Milanovic başta olmak üzere, tüm Hırvat makamlarına teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen DEİK'i ve Hırvat muhataplarını da ayrıca tebrik ediyorum" dedi.



"TÜRKİYE VE HIRVATİSTAN, BÖLGESEL KONUMLARI VE EKONOMİLERİ İTİBARIYLA ORTAK ÜLKELERDİR"



Bu sabah Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ayrıntılarıyla ele aldık. Aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Bugünkü istişarelerin bize hatırlattığı husus şudur: Türkiye ve Hırvatistan, bölgesel konumları ve ekonomileri itibarıyla ortak ülkelerdir. Son yıllarda ekonomik ve ticari iş birliğimizde yakaladığımız ivme bu konuda ümit vericidir" ifadelerini kullandı.



"BU YIL HEDEFİMİZİ RAHATLIKLA AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Hırvatistan'a bir önceki ziyareti gerçekleştirdikleri 2016 yılından bugüne ticaret hacminin yaklaşık 2 buçuk katına çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2015 sonunda 387 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2021 sonunda 900 milyon dolara ulaştı. O ziyaretim sırasında belirlemiş olduğumuz 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefinde salgın nedeniyle küçük bir sapma oldu. Ancak bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. 2022'nin ilk sekiz ayı itibarıyla 760 milyon doları geçmiş durumdayız. Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum" dedi.



"İŞ FORMUNUN İKİLİ TİCARİ, EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDEKİ GÜÇLÜ İVMEYİ ARTIRMASINI DİLİYORUM"



Hırvatistan ile yatırım alanında iş birliğinin de giderek geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Firmalarımızın enerji, inşaat, altyapı, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik işlere imza atıyor. İş formunun ikili ticari, ekonomik ilişkilerimizdeki güçlü ivmeyi artırmasını ve yeni iş birliği imkanlarına vesile olmasını diliyorum. Devlet yöneticileri olarak bizler, iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakla görevliyiz. Sizlere de iş dünyası olarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunma görevi düşüyor. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi için, her birinizin samimi gayret göstereceğine şahsım ve arkadaşlarım inanıyoruz. Ticari diplomasi faaliyetleriyle Türkiye'nin girişimci vizyonunu yurt dışına taşıyan DEİK'e ve Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"HIRVATİSTAN, AVRUPA PAZARLARINA YAKINLIK GİBİ İLAVE AVANTAJLARA DA SAHİP"



Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımlarının 200 milyon euroya ulaştığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü ülkelerden gelen yatırımlarla birlikte bu rakamın esasen çok daha yüksek seviyede olduğu biliyoruz. Önümüzde çok daha geniş bir iş birliği ve ticaret alanı mevcuttur. Enerji, altyapı, dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliğimizi geliştirebiliriz. Avrupa Birliği fonlarının sağlayacağı ivme ile enerji, altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan'da artması bekleniyor. Türkiye, bu alandaki imkanlarını Hırvat dostlarıyla paylaşmaya hazırdır. Ayrıca, KOBİ'ler konusunda atılacak ortak adımların, yeni iş birliklerinin önünü açacağı kanaatindeyim. Potansiyel iş birliği alanları arasında tarım, hayvancılık ve sulama projeleri de var. Verimli toprakları, gelişmiş ulaşım altyapısı, zengin yenilenebilir enerji kaynakları ve yetişmiş iş gücü olan Hırvatistan, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi ilave avantajlara da sahip. Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştirecekleri kapsamlı ekonomik ve ticari iş birliklerinin, ülkelerimizin yanı sıra bölgenin gelişmesine de katkı yapacağına inanıyorum" dedi.



"KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE YAŞANANLAR TÜRK EKONOMİSİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"



"Türk yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırıyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde son derece başarılı projelere imza atarak yerel istihdamı da sağlıyor. Gerek Hırvatistan'ın altyapı ve deprem sonrası yeniden yapılandırma faaliyetlerinde gerek üçüncü ülkelerdeki projelerde firmalarımızın beraber çalışabilir. Hırvat yetkililerden, Türk firmaları ve iş adamlarına, yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve teşvik politikalarının geliştirilmesi gibi konularda kolaylık göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Korona virüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda katettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1,8'lik büyüme oranı yakaladık. Dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken, 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ikinci çeyreğinde 7,6 oranında büyüme kaydettik. İhracatımız bu ay itibariyle yıllık bazda 250 milyar doların üzerine çıktı. 2003-2021 döneminde 240 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başardık" şeklinde konuştu.



"MUHARİP İNSANSIZ UÇAK SİSTEMİMİZLE DÜNYANIN 1 NUMARASI HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



"Sadece geçtiğimiz yıl ülkemize 14 milyar dolar değerinde ilave doğrudan uluslararası yatırım geldi" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz. İnsansız Hava Araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı üç ülkesinden biriyiz. Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracımızın da katılmasıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, Muharip İnsansız Uçak Sistemimizle dünyanın 1 numarası haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunlar, Türk ekonomisinin gücünün ve Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işaretleridir. Bunun yanında Türkiye, iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahiptir. Türk Hava Yolları vasıtasıyla, İstanbul üzerinden dünyanın 340'tan fazla destinasyonuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Küresel uçuşların kesişme noktasına dönüşen İstanbul Havalimanı, 2021'de ağırladığı yolcu sayısıyla Avrupa'nın 2. havalimanı hâline geldi" dedi.



"HIRVAT İŞ ADAMLARINA HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLADIK VE SAĞLAMAYA HAZIRIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turkish Cargo 2022 yılının Haziran ayı verilerine göre kargo pazarında dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı oldu. Ülkemiz dinamik nüfusumuz, geniş pazar imkanlarımız ve yatırımcı dostu mevzuatımızla Hırvat iş adamlarına çok büyük fırsatlar sunuyor. Ülkelerimiz arasındaki özellikle bu dayanışma, inanıyorum ki her iki ülkeyi de kazan kazan esasına göre çok daha güçlü bir hedefe ulaştıracaktır. Daha önceki ziyaretlerimde de belirttiğim gibi, Hırvat iş adamlarına her türlü kolaylığı sağladık ve sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde aynı iradenin Hırvat makamlarında da olduğuna şahitlik ettim. Bugünkü iş forumunun, ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekiştirilmesine, karşılıklı yatırımların ve ticaretin daha da artırılmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.