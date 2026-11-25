ABD'de yatırımcılar, Fed'in para politikası kararlarında etkili olabilecek enflasyon verisine odaklanırken kripto para piyasasında satış baskısı yeniden arttı. Bitcoin 59 bin 140 dolara kadar gerileyerek 60 bin dolar eşiğinin altına indi

Spot Bitcoin ETF'lerinden dört haftadır devam eden para çıkışı da sürdü. Fonlardan pazartesi günü yaklaşık 570 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Hafta sonunda son 26 ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin, pazartesi günü kaydettiği yükselişi koruyamadı. 25 Kasım'da Türkiye saatiyle 02.06'da 60.012,90 dolar seviyesinde işlem gören kripto para, ilerleyen saatlerde 59 bin 140 dolara kadar düştü.

Bitcoin'deki son kayıplarla birlikte kripto para, Donald Trump'ın Kasım 2024'te ABD başkanlık seçimlerini kazanmasından sonra elde ettiği yükselişin tamamını geri vermiş oldu.

Mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde Bitcoin, kasım ayını da ekside tamamlayarak üst üste ikinci ayı kayıpla kapatabilir.

BİTCOİN ETF'LERİNDEN DÖRT HAFTADA 4 MİLYAR DOLARI AŞKIN PARA ÇIKTI

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) yaşanan çıkışlar, kripto para piyasasındaki satış baskısını artıran gelişmeler arasında yer aldı.

SoSoValue verilerine göre, yatırımcılar son dört haftada spot Bitcoin ETF'lerinden toplam 4 milyar doların üzerinde para çekti. Fonlardaki çıkış eğilimi yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Pazartesi günü gerçekleşen para çıkışının yaklaşık 570 milyon dolara ulaştığı görüldü.

PİYASALARIN ODAĞINDA ABD'NİN ENFLASYON VERİSİ VAR

ABD'de ekim ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi bugün açıklanacak. Fed'in enflasyon görünümünü değerlendirmek için yakından takip ettiği veri, önümüzdeki dönemde faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olabilir

Öte yandan ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceği endişesi de kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Demokratların 2027 yılında Kongre'de çoğunluğu elde etmesi halinde kripto paralara yönelik düzenlemelerin daha sıkı hale gelebileceği beklentisi de yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

ETHER, SOLANA VE XRP'DE DE KAYIPLAR YAŞANDI

Bitcoin'deki düşüş diğer büyük kripto para birimlerine de yansıdı. Salı günü gerçekleşen işlemlerde Ether yüzde 1,5 değer kaybederek 1.685,78 dolara geriledi.

Aynı saatlerde Solana yüzde 2,9, Cardano yüzde 2,5, XRP yüzde 1,4 ve BNB yüzde 1,1 düşüş kaydetti. Dogecoin'deki kayıp yüzde 1,8 olurken Trump temalı $TRUMP tokenı yüzde 5 geriledi.