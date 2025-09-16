Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Fransa Merkez Bankası, ülkenin son haftalarda yeniden alevlenen siyasi istikrarsızlığının, tüketici ve işletmelerin harcamalarını kısmasına neden olarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Banka, 2025 yılı için büyüme tahminini %0,6'dan %0,7'ye yükseltti. Bu revizyon, yılın ilk yarısında şirketlerin stoklarını artırması ve üçüncü çeyrekte ihracatın toparlanacağı beklentisi sayesinde geldi. Ancak orta vadeli görünüm daha temkinli.

2026 ve 2027 için büyüme tahminleri sırasıyla %0,9 ve %1,1 olarak güncellendi. Bu oranlar, Haziran tahminlerinden 0,1 puan daha düşük. Banka, bu revizyonun arkasında siyasi belirsizliklerin yanı sıra, güçlenen euro, yüksek petrol fiyatları ve uluslararası koşullardaki zayıflamanın etkili olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "2025 sonrası büyüme riskleri aşağı yönlü. 2026'daki maliye politikasına dair belirsizlik, şirketler ve hanehalkı arasında bekle-gör eğilimini artırabilir" ifadelerine yer verildi.

Enflasyonun ise 2027'ye kadar %2'nin altında kalması bekleniyor. 2025'te ortalama %1, 2026'da %1,3, 2027'de ise %1,8 enflasyon öngörülüyor.

İşsizlik oranı ise yaklaşık olarak şu anki %7,5 seviyesinde sabit kalacak.