Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 885 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 194 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 26 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlayarak 3 bin 689,45 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 685 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin olumlu beklentilerle dolara talebin azalmasından destek bulan altının ons fiyatı rekor tazelemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, yarın, politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.