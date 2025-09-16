Apara Ekonomi ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı
Giriş Tarihi: 16.09.2025 08:58 Son Güncelleme: 16.09.2025 08:58

ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı

ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı

ABD'de Senato, Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğini onayladı.

ABD'de Senato, Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğini 48-47 oyla onayladı.

Başkan Donald Trump'ın kıdemli ekonomi danışmanı olan Miran artık ABD faiz oranlarını belirleyen 12 üyeli FOMC'de görev yapacak. Miran, görev süresinin Ocak 2026'da sona ermesine aylar kala Ağustos ayında istifa eden Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak.

Miran'ın onaylanması, Trump'ın tarihsel olarak bağımsız olan Fed'i kendi iradesine boyun eğdirme çabasında önemli bir dönüm noktası.

Oylama, Fed'in para politikasına ilişkin bir sonraki adımlarını belirlemek üzere Washington DC'de bugün başlayacak toplantısı öncesinde gerçekleşti ve Miran bu toplantıya katılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz